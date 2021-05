Karim Benzema de retour en équipe de France : cette belle surprise à sa famille

C’est une conférence de presse que les fans de football attendaient avec impatience. Ce mardi 18 mai, sur TF1, Didier Deschamps annonçait la liste des 26 joueurs sélectionnés pour participer à l’Euro 2021 qui débutera dans quelques jours. Et en plus de ladite liste, le sélectionneur de l’équipe de France devait enfin répondre à la rumeur sur le retour de Karim Benzema au sein des Bleus. Le journal Le Parisien avait annoncé quelques heures plus tôt que le joueur du Real Madrid allait faire son grand retour après cinq ans sans sélection. Didier Deschamps a ensuite expliqué les raisons de ce choix inattendu : “Pourquoi maintenant ? Je n'ai pas la capacité, Karim non plus, de revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain" a-t-il dit.

"Il nous a fait la surprise !"

"Moi, comme tout un chacun, j'aspire à avoir le climat le plus apaisé possible. Même si, par expérience dans le football, la moindre petite étincelle peut avoir des conséquences très importantes. Depuis que je suis sélectionneur, j'ai déjà été confronté à certaines situations compliquées, difficiles, avec certains joueurs. J'ai toujours passé outre mon cas personnel parce que je considère que l'Équipe de France est au-dessus de tout. Elle ne m'appartient pas" a poursuivi Didier Deschamps.

Une belle surprise pour les fans de football mais pas seulement. Dans une interview accordée à Europe 1 ce mercredi, les proches de Karim Benzema ont déclaré qu’il ne les avait pas prévenus : "Il nous a fait la surprise ! Vous imaginez, depuis 2015, on attend ça ! Vraiment, c'est un bonheur, je ne sais pas comment vous le dire, mais je suis très content, déjà pour nous, et pour lui ! Avec tout le travail depuis ces années, il est enfin récompensé" a confié son petit frère Fabri âgé de 22 ans.

Par J.F.