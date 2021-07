Karim Benzema "ému" : son message à l'équipe de France et aux supporters après la défaite

En mai dernier, Didier Deschamps avait annoncé la liste des 26 joueurs retenus pour disputer l'Euro 2021. Une annonce qui avait été marquée par le retour de Karim Benzema en équipe de France, après plus de cinq ans d'absence. Lors de sa première conférence de presse, le joueur de 33 ans s'était dit "super content" d'être à nouveau en équipe de France. Et de poursuivre : "L'adaptation est parfaite, il y a du beau jeu sur le terrain. Je suis pressé de commencer un match. On sent un groupe posé. C'est un groupe champion du monde et vice-champion d'Europe. Ce sont des gagnants. Le niveau est très, très haut, comme j'aime. Je m'entends bien avec tout le monde. J'étais beaucoup avec Raphaël Varane parce que je joue avec lui en club, mais je suis avec tout le monde".

Après des débuts prometteurs dans la compétition, la France a été éliminée le 28 juin dernier en huitièmes de finale face à la Suisse. Un coup dur pour l'équipe, notamment pour Karim Benzema qui, à la suite de cette défaite, a posté un message sur sa page Instagram. "Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurais aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donné quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort", disait-il

"Merci aux supporters de toujours croire en nous"

Dimanche 4 juillet 2021, Karim Benzema a alimenté sa page Instagram d'une publication dans laquelle il adresse un message à la France. "Ému de voir ces images. J'aurais aimé voir notre équipe de France au sommet. Merci aux supporters de toujours croire en nous. Les défaites comme les obstacles nous poussent à nous dépasser. Ce n'est que partie remise, on reviendra plus fort. Je tiens également à remercier tous mes coéquipiers, le staff et toute la France d'avoir accueilli mon retour avec autant de bienveillance", a-t-il écrit. Un message qu'il a accompagné d'une vidéo le montrant en train de jouer lors du 8e de finale perdu le 28 juin dernier face à la Suisse.

Avec plus de 40 millions d'abonnés, Karim Benzema partage son quotidien sur Instagram. Papa de deux enfants, il avait posté le 18 juin dernier une photo de lui en train de profiter d'un moment complice avec son fils Ibrahim. Il est aussi l'heureux papa d'une petite fille prénommée Mélia, âgée de 7 ans. Quant à celle qui partage sa vie, elle se prénomme Cora Gauthier. Ils se sont rencontrés en 2016 et file le parfait amour depuis.

Par Non Stop People TV