Karim Benzema fracasse Vinicius Junior après le match nul du Real Madrid

Karim Benzema, qui a été mis à l'écart de l'équipe de France, a réussi un nouvel exploit ce mardi 27 octobre. Lors du match qui opposait Mönchengladbach au Real Madrid, les Merengues étaient menées 2 à 0 mais les joueurs de Zinédine Zidane sont parvenus à renverser la tendance et à égaliser dans les arrêts de jeu. Grâce aux buts de Karim Benzema et Casemiro, le Real Madrid a encore une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions : "On ne pensait pas que ça allait être un drame. L'équipe a démontré avoir de la force de réaction. La première période a été très bonne, c'est dommage d'encaisser le premier but sur une erreur. Mais le résultat montre le caractère de l'équipe. On veut toujours gagner, donc nous ne sommes pas contents avec le nul. On a eu la possession mais on a pas su la transformer en occasions" a déclaré Zinédine Zidane au micro de Movistar après la rencontre.

Un nouveau record

Si le discours de Zinédine Zidane était attendu, ce sont plutôt les mots de Karim Benzema qui ont suscité toutes les attentions. L’ancien Lyonnais a décroché un nouveau record lors de ce match, jusqu'à présent co-détenu par Lionel Messi et Ryan Giggs... Karim Benzema a marqué lors d’une 16e saison différente de Ligue des Champions et mieux encore, une seizième consécutive. Cependant, des images captées par Téléfoot ont fait surface alors qu'il retournait dans les vestiaires et son tacle adressé à Vinicius Junior ne devrait pas plaire à tout le monde. Discutant avec Ferland Mendy, il a balancé : "Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous." Karim Benzema ne devait pas s'attendre à être filmé à ce moment précis...

Par Solène Sab