Karim Benzema : La date de son procès pour l'affaire de la sextape dévoilée

Nouveau rebondissement dans l'affaire de la sextape. Ce scandale a éclaté en 2015, lorsqu'une vidéo intime de Mathieu Valbuena et de sa compagne se retrouve sur le point d'être diffusée. À la suite de cela, une sombre histoire de chantage s'est mise en place et des maîtres-chanteurs ont réclamé plus de 100 000 euros au joueur de football pour ne pas dévoiler cette sextape au grand jour. Karim Benzema aurait alors incité son coéquipier de l'époque au sein de l'équipe de France à payer la somme demandée afin d'éviter la diffusion de cette vidéo. L'affaire a alors pris de grosses proportions et aura même un procès. En juillet dernier, le parquet avait demandé une requête afin de juger Karim Benzema pour "complicité de tentative de chantage", ainsi que quatre autres hommes issus du milieu du ballon rond. Si jusqu'à présent, aucune date n'avait été communiquée, c'est à présent chose faite.

Il encourt jusqu'à 5 ans d'emprisonnement

Le parquet a annoncé ce mardi 30 mars la date du procès de Karim Benzema. L'attaquant français du Real Madrid âgé de 33 ans sera jugé du 20 au 22 octobre à Versailles. Le footballeur professionnel encourt jusqu'à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. Dans une interview accordée au magazine "Icon", édité par El Pais, au début du mois de mars, le compagnon de Cora Gauthier, très discret sur sa vie privée, avait répondu à ceux qui le trouvaient insensible : "Ce n'est pas vrai que rien ne m'affecte. J'ai des sentiments, mais je ne montrerai jamais mes faiblesses, même si j'en ai." Pour le moment, aucune autre information n'a été communiquée concernant son futur procès et le principal intéressé n'a pas encore réagi.

Par Solène Sab