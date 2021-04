Karim Benzema : le footballeur souhaiterait revenir en équipe de France

Karim Benzema aimerait revenir en équipe de France. Dans l'After Foot sur RMC ce jeudi 22 avril, Karim Djaziri, conseiller et ancien agent du footballeur, a fait des révélations sur les envies de ce dernier : "Il est prêt depuis six ans. Ça fait six ans qu'il attend. C'est un joueur qui aime trop le foot". Suite à sa mise en examen dans le cadre de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema n'a pas porté le maillot des Bleus depuis 2015. Mais Didier Deschamps ne serait pas le responsable de son absence. Malgré les propos de Karim Benzema qui avait estimé que Didier Deschamps avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France", Karim Djaziri a assuré qu'ils avaient "une relation père-fils".

Une rencontre empêchée ?

L'ancien agent de l'attaquant du Real Madrid estime que l’absence d'appel entre les deux hommes, montre qu'il n'y a pas de conflit entre eux : "Si Didier a un problème avec quelqu'un, il l'appelle et il règle le problème. Surtout avec quelqu'un qu'il connaît, qui l'aurait déçu. (...) Didier a repris des joueurs qui ont insulté sa famille. Il a excusé bien pire à des joueurs". Selon lui, Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, aurait joué un rôle dans l'absence de Karim Benzema chez les Bleus. Lorsque le joueur avait demandé à son agent d'organiser une rencontre avec Didier Deschamps, Noël Le Graët aurait refusé de mettre en place le rendez-vous. "On ne sait même pas s'il au courant", a ajouté Karim Djaziri avant d'évoquer la possible désapprobation "d'un ou deux cadres" du groupe actuel. "Si Griezmann, Pogba et Lloris demandent le retour de Benzema, vous croyez qu'il ne va pas le prendre ?", a-t-il fini par interroger.

Par Marie Merlet