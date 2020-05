Karim Benzema "martyrisé" par son fils : leur complicité dévoilée sur Instagram

Karim Benzema fait parler de lui en ce moment. Le joueur a mis en place il y a quelques jours une belle initiative pour soutenir les hôpitaux durant la crise du coronavirus. Mais l'attaquant du Real Madrid n'a évidemment pas échappé au confinement. Le joueur qui a l'habitude d'être très actif a dû trouver de quoi s'occuper pendant ce temps. En effet, à cause de la crise du coronavirus, de nombreux secteurs sont mis à mal. C'est le cas notamment du sport. De nombreux événements sportifs devaient avoir lieu dans les semaines à venir comme les Jeux Olympiques ou encore l'Euro de Foot. Ces derniers sont pour l'instant soit reportés, comme c'est le cas du Tour de France et de Roland-Garros, soit supprimés. Quant à la saison de foot en France, elle est anulée et ne pourra sûrement pas reprendre avant septembre. Karim Benzema, qui joue en Espagne, pourrait lui revenir sur les terrains dès cet été. Le championnat espagnol devrait en effet, lui, aller à son terme.

complice avec son fils

Karim Benzema, à défaut de pouvoir jouer au foot, passe beaucoup de temps avec ses deux enfants. Très discret sur sa vie privé, le joueur de foot est papa d'une petite Mélia qu'il a eu avec son ancienne compagne Chloé de Launay. Son deuxième enfant, Ibrahim est né en 2017 de sa relation avec sa femme, Cora Gauthier. Sur son compte Instagram, Karim Benzema qui a récemment taclé Olivier Giroud, a posté une vidéo légendée "extinction" qui a beaucoup fait rire les internautes. On voit l'attaquant jouer avec son petit garçon, mais ce dernier s'avère beaucoup plus fort que lui et n'hésite pas à martyriser son père !

Par J.F.