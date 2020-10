Karim Benzema revient sur sa mise à l'écart de l'équipe de France

Le 8 octobre 2015, Karim Benzema enfilait le maillot des Bleus pour la dernière fois. L'attaquant du Real Madrid avait alors réalisé une performance remarquable en signant un doublé face à l'Arménie. Cela ne suffira pas pour convaincre Didier Deschamps de revenir sur sa position.

Après le match, ce dernier confiait : "Je suis très content pour Karim. Avant de marquer, il avait déjà fait de très bonnes choses et notamment amené le but d'Antoine. Le dossier est clos". Depuis l'affaire de la sextape de Matthieu Valbuena, l'entraîneur de l'équipe de France a décidé de le mettre à l'écart. Les supporters de l'attaquant ont tout fait pour convaincre Didier Deschamps de reprendre Karim Benzema, en vain.

Karim Benzeman résigné

Plutôt discret sur cette histoire, le joueur s'était confié sur le sujet en 2015 : " Moi, j'essaie de tout donner sur le terrain et de montrer que je veux venir en équipe de France parce que dire le contraire, c'est un mensonge. J'ai envie de gagner des titres avec cette équipe". Karim Benzema, qui a soutenu les hôpitaux Français pendant la crise, a mis les choses au clair dans un entretien accordé à "Universo Valdano", émission diffusée sur une chaîne espagnole.

"J'avais un problème et je me suis dit : 'je dois parler au coach'. Mais je n'ai jamais eu d'explication. Je pense que ça venait d'en haut. Et c'était fini". Karim Benzema ajoute ensuite : "Ça ne m’a pas fait mal de voir qu’ils étaient champions du monde, j’aurais voulu y être, bien sûr, mais j’ai gagné des Ligues des champions... Et beaucoup de titres. Honnêtement, ça m’a fait plus mal qu’ils ne m’aient pas donné d’explications que de ne pas avoir remporté la Coupe du monde".

