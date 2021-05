Karim Benzema se confie sur sa discussion et sa réconciliation avec Didier Deschamps

C'est l'une des annonces qui a fait le plus réagir depuis ce début d'année 2021. Après cinq années d'éviction, Karim Benzema va revêtir le maillot de l'équipe de France. Le sportif avait été écarté à la suite de l'affaire de la sextape impliquant Mathieu Valbuena, et des accusations de racisme à l'encontre de l'entraineur des Bleus. Si des rumeurs avaient vu le jour, ces dernières ont été confirmées par Didier Deschamps, en personne, lors de son interview accordée à Marie Portolano et Nathalie Iannetta, le 18 mai dernier. En révélant sa liste des 26 joueurs sélectionnés pour participer à l'Euro 2021, le nom de l'attaquant du Real Madrid a été prononcé. Une joie pour tous les fans du ballon rond. À la suite de cette officialisation, Karim Benzema a partagé sa fierté à l'idée de réintégrer les Bleus, sur Instagram.

"tout était redevenu comme avant"

La star des terrains a accordé une interview à l'Équipe, parue ce lundi 24 mai, dans laquelle il revient sur sa conversation très mystérieuse avec Didier Deschamps et la manière dont ils se sont réconciliés. "Il l'a expliqué lui-même, on s'est parlé, c'est clair. On a beaucoup discuté et on s'est dit beaucoup de choses. Des choses qu'on avait à se dire depuis un bon bout de temps. C'était une bonne explication, avec des mots importants. Aujourd'hui, je suis à nouveau sélectionné en équipe de France, donc c'est que la discussion s'est bien passée...", a-t-il démarré avant de poursuivre : "Ça nous a fait du bien de discuter, d'échanger et de voir qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je me suis toujours bien entendu avec lui et, au bout de trois minutes, tout était redevenu comme avant. Alors que ça faisait plus de cinq ans qu'on ne s'était pas croisés".

"C'était du positif"

Cette conversation entre les deux hommes n'aurait pas tourné qu'autour du foot, mais également de la "famille" et de la "vie", comme l'a précisé Karim Benzema à L'Equipe. Néanmoins, il a reconnu qu'à l'issue de cette discussion il n'était pas persuadé de retourner en équipe de France. "La seule chose que je me suis dit après cette discussion, c'est qu'on avait fait un grand pas ensemble, et que c'était positif", a expliqué Karim Benzema. C'est en direct, accompagné de sa famille, que le joueur de foot a appris sa sélection.

Par Solène Sab