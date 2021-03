Karim Benzema : ses rares confidences sur sa vie privée

Alors qu'il souffrait des adducteurs, l'attaquant français du Real Madrid a repris l'entraînement collectif ce vendredi 5 mars. Karim Benzema va donc pouvoir fouler à nouveau le terrain pour le derby madrilène contre l'Atlético ce dimanche 7 mars. Agé de 33 ans, le footballeur mène son équipe dont il fait partie depuis plus de dix ans. Discret sur sa vie privée, Karim Benzema a accepté de se livrer dans une interview accordée au magazine Icon, édité par El Pais. Concernant son rapport à l'argent, l'international français qui touche un salaire de 13 millions d'euros par an minimum, a confié : "Je viens d'un quartier où les choses étaient difficiles. Quand j'ai vu des garçons plus âgés bien habillés et avec de belles voitures, je voulais être comme eux. L'argent rend les choses beaucoup plus faciles", avant de nuancer : "Mais il ne faut pas des millions pour être heureux".

Karim Benzema cache ses "faiblesses"

Avec son image pudique où il montre peu sa sensibilité, Karim Benzema a toutefois assuré : "Ce n'est pas vrai que rien ne m'affecte. J'ai des sentiments, mais je ne montrerai jamais mes faiblesses, même si j'en ai". Le footballeur tient également à tenir sa famille loin de la lumière. S'il s'est déjà montré avec ses deux enfants sur les réseaux sociaux, il ne se montre pas avec sa compagne Cora Gauthier. Dans son entourage, Karim Benzema compte aussi sur un cercle très restreint d'amis. "Je n'ai qu'un seul ami, ce qui prouve que l'amitié est très importante pour moi", a révélé l'attaquant dans ses confidences.

Par Marie Merlet