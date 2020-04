Karim Benzema : son initiative pour soutenir les hôpitaux français

Karim Benzema rejoint l'élan de solidarité pour venir en aide aux hôpitaux français face à la pandémie de coronavirus. Après les dons de Kylian Mbappé à la Fondation Abbé Pierre, et de Neymar à l'UNICEF, l’attaquant a décidé de faire un geste pour la Fondation des hôpitaux de Paris-hôpitaux de France. Dans une story Instagram ce vendredi 10 avril, Karim Benzema a dévoilé qu'il participe à l'initiative "Les athlètes solidaires" : "Bonjour à tous. Dans ces moments difficiles, avec toute la team Adidas, on veut aider en restant chez nous et organiser une vente aux enchères pour la Fondation des Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France".

Un maillot dédicacé aux enchères

Dans cette opération où de nombreux sportifs mettent aux enchères leur maillot, Karim Benzema met lui en vente aux enchères un maillot non porté dédicacé du Real Madrid. Ce samedi 12 avril, l'enchère s'élève à plus de 2000 euros sur le site de l'hôtel de ventes Drouot. Elles prendront fin ce dimanche 12 avril à 10 heures. Parmi les sportifs participants qui ont fait décoller les enchères, le biathlète Martin Fourcade a mis en vente son dossard leader coupe du monde porté et dédicacé, et Alexis Pinturault a proposé son casque de ski porté pour les 5 victoires du champion en coupe du monde cette saison. Les heureux destinataires de ces maillots et objets devront cependant être patients puisque la livraison ne sera possible qu'après le confinement.

Par Marie Merlet