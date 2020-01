Kobe Bryant : cette terrible vidéo de son hélicoptère filmé juste avant le drame

C'est une nouvelle effroyable. La légende des Los Angeles Lakers a perdu la vie brutalement dans un accident d'hélicoptère le dimanche 26 janvier. L'appareil s'est écrasé dans une montagne à Calabasas, une banlieue située au nord de Los Angeles. Sa fille âgée de 13 ans ainsi que sept autres personnes étaient présentes lors dans cette tragédie et n'ont pas survécu. Après cette terrible nouvelle, le monde entier a rendu hommage à ce champion et a apporté son soutien à la famille des victimes. Jusqu'à présent, la veuve de 37 ans n'avait pas réagi, mais elle vient finalement de briser le silence. Dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 janvier, Vanessa Laine Bryant a partagé sur son compte Instagram une photo de famille où tous les membres respiraient le bonheur. Pour accompagner ce cliché, cette femme "meurtrie" par la perte de son mari et de sa fille a écrit un message bouleversant pour exprimer sa douleur. Si pour le moment, les causes réelles de l'accident demeurent toujours un mystère, une vidéo troublante est apparue sur les réseaux sociaux. David Lyudmirsky, un habitant de Glendale avait filmé l'hélicoptère de Kobe Bryant quelques minutes seulement avant le drame...

Quelques jours après ce terrible accident, les autorités et les experts semblent privilégier la piste météorologique pour expliquer le crash. Le pilote avait réduit son altitude afin d'échapper à un épais brouillard qui gênait sa visibilité. D'ailleurs, une troublante vidéo pourrait confirmer cette théorie. Un habitant de Glendale a filmé une scène qu'il trouvait étrange sans savoir au départ qu'il s'agissait de l'hélicoptère de Kobe Bryant. Cette vidéo a été réalisée 31 minutes avant le crash et elle a été postée sur les réseaux sociaux le lundi 27 janvier. Selon Paris Match, il était 9h21 lorsque l'appareil a commencé à survoler la ville de Glendale. David Lyudmirsky regardait tranquillement la télévision lorsqu'il a entendu le bruit d'un hélicoptère, ce qui l'a particulièrement étonné pour un dimanche matin. Il a alors pris son téléphone afin de filmer cet hélicoptère. Sur Twitter, le témoin a exprimé son intense émotion. "J'essaie de filmer et de photographier toutes les choses étranges qui se passent au-dessus de ma maison à Glendale, en Californie. Malheureusement, ce matin, je ne savais pas que je filmais l'hélicoptère où Kobe Bryant, sa fille et d'autres personne étaient, 31 minutes avant de s'écraser". Une scène qu'il n'est pas prêt d'oublier.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn’t realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv