Kobe Bryant et sa fille Gianna inhumés trois semaines après leur tragique accident

Kobe Bryant, l’ancienne star de NBA et sa fille Gianna ont été inhumés ce mardi 11 février à Los Angeles. La cérémonie s’est déroulée dans un cadre privé réunissant seulement les proches de l’ancien basketteur. La famille n’a pas souhaité que la cérémonie soit publique mais par respect pour les fans de l’ancien sportif, une cérémonie publique se déroulera le 24 février au Staples Center dasn le centre de Los Angeles. Ce sera l’occasion pour les fans de venir se recueillir et de partager sa douleur. Le maire Eric Garcetti a assuré que la ville "ferait tout son possible pour être sûr que tout le monde puisse venir".

La météo serait à l’origine du crash

Kobe Bryant et sa fille de 13 ans, Gianna sont décédés dans un tragique accident d’hélicoptère le dimanche 26 janvier. La star des Los Angeles Lakers durant 20 ans et cinq fois vainqueur de la NBA se rendait à un match où devait jouer sa fille, basketteuse elle aussi. D'après les enquêteurs de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, le crash a été très violent et la zone des débris s'étend sur 200 mètres. L'appareil dans lequel se trouvaient aussi sept autres personnes s'est écrasé dans une montagne à Calabasas, une banlieue située au nord de Los Angeles. Aucun des passagers n'a survécu. La météo, défavorable ce jour-là pourrait être en cause dans le crash. C’est l’hypothèse privilégiée des enquêteurs. La panne moteur a été écartée.

Kobe Bryant et sa femme Vanessa avaient passé un pacte d'après un de leur proche : celui de ne jamais voyager en hélicoptère ensemble. Un accord qui prend tout son sens aujourd'hui…

Par Mélanie C.