Kobe Bryant et sa fille Gianna : la cause de leurs morts dévoilée

L'émotion est palpable dans le monde entier. Le légendaire basketteur des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant n'est plus. Le père de famille a péri à 41 ans dans un accident d'hélicoptère. Il se rendait à un match de basket de sa fille, Gianna, elle aussi disparue dans le crash. Au total, l'accident fait état de neuf morts. Une véritable tragédie qui a bouleversé la planète. Les messages de soutien affluent sur les réseaux sociaux. Les images du crash sont impressionnantes mais les corps ont pu être extraits de la zone de l'accident et trois personnes ont été identifiées peu après dont le sportif grâce à ses empreintes. Si l'on ne connait pas les raisons exactes du crash de l'appareil, la piste des mauvaises conditions climatiques étant privilégiée, les causes de la mort de Kobe Bryant sont désormais connues. C'est le médecin légiste qui les a confirmées.

La cause du décès de Kobe Bryant est la même que celle des autres passagers

"Traumatisme contondant", c'est le terme utilisé par le médecin légiste pour déterminer la cause de la mort des neuf passagers de l'hélicoptère. La raison retenue pour ces décès est "l'accident". Le monde entier pleure la star des parquets et rend hommage aux victimes. Vanessa Bryant, la femme du basketteur est sortie du silence via Instagram. Veuve à 37 ans, elle doit faire face à la douleur pour ses trois filles, Natalia, Bianka et Capri. Et si la femme de Kobe Bryant n'était pas dans l'appareil au moment du drame, c'est pour une bonne raison. Les époux avaient conclu un pacte : ils ne monteraient jamais ensemble dans un hélicoptère. Un accord passé afin de protéger leur famille. Lors du Super Bowl ce dimanche 2 février, nul doute que l'image de Kobe Bryant et des victimes seront dans toutes les mémoires.

Par Non Stop People TV