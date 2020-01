Kobe Bryant : La légende du basket est morte dans un accident d'hélicoptère

Le monde du basket est en plein deuil. Ce dimanche 26 janvier, Kobe Bryant, star des Los Angeles Lakers durant 20 ans et cinq fois vainqueur de la NBA ainsi que double champion olympique, est mort dans un terrible accident d'hélicoptère à l'âge de 41 ans à Calabasas en Californie. Selon les autorités locales, le sportif se trouvait à bord de l'appareil avec huit autres personnes lorsque l'hélicoptère s'est subitement écrasé avant de s'enflammer. Selon le Los Angeles Daily News et la chaîne CNN, John Altobelli, un entraîneur de baseball, sa femme Keri et leur fille Alyssa font partie des victimes de l’accident.

Gianna, la fille de Kobe Bryant, parmi les victimes

Alors qu'une enquête est déjà ouverte pour connaître les causes du drame, TMZ a fait savoir que Kobe Bryant se rendait vers la "Mamba Academy" pour coacher sa fille lors d'un match programmé à la mi-journée. Malheureusement pour la famille de Kobe Bryant, sa fille Gianna, âgée de 13 ans, se trouvait également à bord de l'hélicoptère au moment du crash : "La famille de la NBA est dévastée par le décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille Gianna. Nous envoyons nos sincères condoléances à sa femme, Vanessa, et à sa famille, à la franchise des Lakers et à l'ensemble du sport mondial", a fait savoir sur Twitter Adam Silver, commissionnaire de la NBA. Kobe Bryant avait pris sa retraite sportive en 2016 après avoir fait toute sa carrière chez les Lakers de Los Angeles.

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV — NBA (@NBA) January 26, 2020

