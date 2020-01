Kobe Bryant : le terrible pacte qu'il avait conclu avec sa femme

Le monde du basket a perdu l'une de ses plus grandes stars. La légende Kobe Bryant est décédée dimanche 26 janvier dans un accident d'hélicoptère aux côtés de sa fille Gianna. Retraité en 2016, Kobe Bryant a fait les beaux jours des Los Angeles Lakers. Si sa notoriété dépasse de loin le simple cadre du sport, le joueur est également père de famille. Avec sa femme Vanessa, le basketteur a eu quatre filles : Natalia âgée de 17 ans, Gianna qui a péri avec son père dans l'accident à tout juste 13 ans, viennent après Bianka, 3 ans, et la petite dernière Capri née en juillet 2019. En couple depuis 1999, Kobe et Vanessa étaient des parents fiers de leurs enfants. Gianna, passionnée de basket comme son père, évoluait elle aussi sur les parquets. Ils se rendaient à un match avec les autres personnes présentes dans l'appareil le jour du drame. L'hélicoptère est un moyen de transport que le joueur utilisait très fréquemment.

Kobe Bryant et sa femme avaient conclu un pacte avant l'accident

Afin d'éviter les impressionnants problèmes de circulation à Los Angeles, Kobe Bryant se déplaçait régulièrement en hélicoptère. Son objectif : passer plus de temps en famille. D'ailleurs, sa retraite devait l'y aider. Il s'était exprimé au Sunday Paper sur son rôle de père : "Être père est la chose dont je suis le plus fier dans ce monde. C'est ma plus grande réussite. J'ai tellement appris, mais la chose la plus importante c'est peut-être l'amour féroce et inconditionnel que vous avez pour vos enfants lorsque vous devenez parent. J'ai la chance d'avoir vécu cette expérience quatre fois maintenant et il n'y a rien de plus puissant". Un amour qui a conduit le joueur et sa femme Vanessa à passer un accord, une sorte de pacte. Un proche de Kobe Bryant et de sa femme a ainsi déclaré à People Magazine, "Kobe et Vanessa avaient conclu un accord selon lequel ils ne voleraient jamais ensemble en hélicoptère". Des paroles qui résonnent tristement aujourd'hui…

Par Non Stop People TV