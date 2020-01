Kobe Bryant : les dernières minutes avant le crash dévoilées

Dimanche 26 janvier, on apprenait la terrible nouvelle. Kobe Bryant, légende de la NBA mourrait dans un crash d'hélicoptère. L'appareil dans lequel se trouvait aussi sa fille de 13 ans Gianna, ainsi que sept autres personnes s'est écrasé dans une montagne à Calabasas, une banlieue située au nord de Los Angeles. Aucun des passagers n'a survécu. Moins d'une semaine après le crash, les autorités ont dévoilé le déroulé précis du drame.

A 9h45, l'hélicoptère disparaît des radars

A 9h06, l'hélicoptère décolle de l'aéroport John-Wayne du comté d’Orange. Un fait surprenant car tous les autres hélicoptères sont cloués au sol à cause du temps nuageux. Mais Ara Zobayan, le pilote, a réussi à obtenir une autorisation de vol. A 9h21, l'hélicoptère survole Glendale. Il est filmé par un habitant qui s'étonne de le voir voler si bas. L'hélicoptère n'a pas d'autorisation pour atterrir, alors il fait des ronds dans le ciel durant 12 minutes. A ce moment-là, l'hélicoptère est très près du sol. A tel point qu'à 9h33 quand il est autorisé à atterrir les contrôleurs demandent au pilote de reprendre de l'altitude. Il répond favorablement. Puis plus rien. A 9h45, il disparaît des radars. Selon le New York Times, l'hélicoptère qui volait à 700 mètres d’altitude a commencé à perdre 10 mètres par secondes. Une allure beaucoup trop rapide pour permettre un atterrissage réussi précisent les autorités. Preuve de la violence du crash, des débris ont été retrouvés à plus de 150 mètres de la scène du drame.

Ara Zobayan était un pilote aguerri. La veille du crash, il avait fait exactement le même trajet soit du John Wayne Airport à Orange County où Kobe Bryant habitait jusqu'à Camarillo, à côté de la Mamba Sports Academy à Thousand Oaks où s'entraînait sa fille sans aucun incident à déplorer. Le fait que l'hélicoptère ne soit pas équipé d'un système d'enregistrement vocal ou d'un enregistreur de données de vol rend l'enquête difficile. Les autorités ne savent pas exactement ce qu'il s'est dit ou ce qu'il s'est passé à l'intérieur de l'hélicoptère. A ce jour, les corps des neufs victimes ont été retrouvées et quatre d'entre elles ont été formellement identifiées.

Par Mélanie C.