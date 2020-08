Kobe Bryant : l’hommage bouleversant de sa sœur pour son anniversaire

C’est une nouvelle qui a fait le tour le monde et ému des milliers de fans. Kobe Bryant a perdu la vie dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier dernier. A bord se trouvait notamment sa fille Gianna âgée de 13 ans. Rapidement, des scènes d’hommages se multiplient aux quatre coins du monde, une cérémonie est organisée au Staples Center de Los Angeles, terrain des exploits de Kobe Bryant. Sa femme, Vanessa Bryant, a adressé un discours poignant à son mari et sa fille. Autre légende du basket, Michael Jordan n’a pu cacher ses larmes. Dimanche 23 août marquait l’anniversaire de la star des Lakers. Il aurait eu 42 ans. La sœur de Kobe Bryant, Sharia Wash, lui a rendu un bel hommage sur Instagram.

'Mon petit frère me manque'

C’est déjà elle qui, en février dernier, avait partagé un nouveau tatouage réalisé en mémoire de son frère et de sa nièce disparus. Sur la photo postée, les internautes pouvaient découvrir le signe infini avec les numéros 2 et 24, chiffres portés par la jeune fille et son père sur les terrains de basket. Dimanche 23 août, Sharia Wash a partagé un souvenir de son frère pour son anniversaire. Sur son post, 3 photos : une de Kobe Bryant jeune en noir et blanc, un message d’espoir et une photo de la star du basket enlaçant des proches tout sourire. Le message en légende est poignant.

'J’ai écrit et effacé cela de nombreuses fois. Il n’y a tout simplement aucun mot pour exprimer ce que je ressens aujourd’hui. ‘Black Mamba’ manque à de nombreuses personnes dans le monde, mon petit frère manque. Celui qui m’écoutait sans me juger et m’aimait inconditionnellement. Il n’y a aucun mot pour exprimer à quel point tu me manques. Joyeux anniversaire. Je t’aime' écrit Sharia Wash. Un message qui a ému les internautes.

Par Valentine V.