Kobe Bryant mort : David Beckham rend un hommage bouleversant à son ami

Ce dimanche 26 janvier, le basketteur Kobe Bryant est décédé dans un tragique accident d'hélicoptère avec sa fille de 13 ans Gianna. Face à cette terrible nouvelle, de nombreuses célébrités ont rendu hommage sur les réseaux sociaux au quintuple champion NBA : "Kobe était une légende sur les parquets, et venait de commencer ce qui s’annonçait comme un second acte significatif. La perte de Gianna nous brise le cœur en tant que parents. Michelle et moi envoyons tout notre amour à Vanessa (l’épouse de Kobe Bryant), ainsi qu’à la famille Bryant", a écrit Barack Obama, tandis que Leonardo DiCaprio a salué la mémoire du sportif : "Kobe était une véritable légende. Que lui, ainsi que tous ceux qui ont perdu la vie aujourd’hui, reposent en paix. Amour et condoléances à sa famille". Mais c'est finalement David Beckham, ami de Kobe Bryant, qui a livré un bouleversant message.

"C’est déchirant"

Sur son compte Instagram, la star de football est sortie de son silence : "Il m’a fallu des heures pour écrire quelque chose et même maintenant, mes mots ne suffiront pas à décrire ce que je ressens après la perte tragique de Kobe. Il était spécial en tant qu’athlète, mari, père et ami. Devoir écrire ces mots est difficile, mais aussi savoir que nous avons perdu un être humain incroyable et sa belle et talentueuse fille Gianna. C’est déchirant. L’engagement de Kobe envers son sport a été inspirant. Continuez malgré la douleur et terminez les matchs comme lui seul le pouvait ça m’a inspiré pour essayer d’être meilleur. Parfois, je suis allé aux matchs juste pour regarder le chronomètre arriver au cours des deux dernières minutes sachant que nous allions assister à quelque chose de spécial. Kobe a toujours parlé de Vanessa et de ses précieuses filles et de sa fierté à leur égard. Sa passion était sa famille et le basket-ball. Il était déterminé à donner envie aux nouvelles générations de garçons et de filles de pratiquer le sport qu'il aimait tant. Son héritage sera toujours vivant".

Par Alexia Felix