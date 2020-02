Kobe Bryant mort : le magnifique hommage de la sœur du basketteur

Le 26 janvier dernier le monde entier apprenait la disparition de Kobe Bryant, 41 ans, lors d'un accident d'hélicoptère. Les huit autres personnes présentes à bord avec lui sont également décédées, dont sa fille Gianna âgée de 13 ans. Un drame qui a touché les fans de basketball comme les personnalités. Les hommages se succèdent aux quatre coins de la planète. Kobe Bryant laisse derrière lui sa femme, Vanessa, et trois filles. Lundi 24 janvier un ultime hommage a été rendu au champion et à sa fille au Staples Center de Los Angeles, terrain des exploits de Kobe Bryant, devant 20 000 personnes. Vanessa Bryant a adressé un émouvant message à son mari et sa fille disparus. Autre légende du basket, Michael Jordan n'a pu retenir ses larmes.

Un tatouage gravé à jamais

Jeudi 27 février, Sharia Wash, sœur de Kobe Bryant et tante de Gianna a posté une photo sur son compte Instagram où elle dévoile un nouveau tatouage réalisé en leur honneur. Sur la photo on découvre les chiffres 2 et 24, numéros respectifs de la jeune fille – jeune espoir du basket – et de son célèbre père. Leurs numéros sont entourés d'un serpent qui fait le signe infini. Un tatouage symbolique pour la sœur du champion, signe qu'elle ne les oubliera pas. Si Sharia Wash ne met pas de légende, le tatoueur a reposté sa photo en écrivant : "Je n'ai pas pris de photo moi-même par respect mais aujourd'hui j'ai eu l'honneur de réaliser un tatouage hommage sur Sharia Wash. Merci d'avoir ri avec moi aujourd'hui et de m'avoir laissé faire cela pour vous. Je n'oublierai jamais notre conversation. Beaucoup d'amour et de respect à votre famille." L'enquête qui devra déterminer les causes de l'accident est en cours, Vanessa Bryant a porté plainte contre la compagnie d'hélicoptère qui transportait son mari et sa fille.

Par Valentine V.