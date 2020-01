Kobe Bryant mort : Lebron James effondré, son hommage poignant sur Instagram

Les hommages continuent sur la Toile pour Kobe Bryant. Ce dimanche 26 janvier, l’ancien basketteur des Lakers et sa fille Gianna âgée de 13 ans sont morts dans un accident d’hélicoptère près de Los Angeles. Face à la nouvelle, anonymes et célébrités ont rapidement réagi sur la Toile. Alors que David Beckham a livré un message bouleversant, Lebron James est enfin sorti de son silence. Au moment de l’annonce officielle de la mort de Kobe Bryant, Lebron James avait fondu en larmes à son arrivée à l’aéroport de Los Angeles dimanche après-midi. Sur Instagram il y a quelques heures, Lebron James, qui était un très bon ami de Kobe Bryant, a fait part de sa douleur : "Je ne suis pas prêt, mais je me lance. Mec, je suis assis là, essayant d'écrire quelque chose, mais chaque fois que j'essaye, je recommence à pleurer juste en pensant à toi, à ta fille Gigi et à l'amitié, au lien, à la fraternité qui nous unissaient !".

"Je t'aime, grand frère"

Très affecté, Lebron James poursuit : "J'ai entendu ta voix dimanche matin avant de quitter Philly (Philadelphie) pour rentrer à LA (Los Angeles). Je ne pensais pas un seul instant que ce serait la dernière conversation que nous aurions. Je t'aime, grand frère. Mon coeur va à Vanessa et aux enfants. Je te promets que je perpétuerai ton héritage ! Tu es si important pour nous tous ici, en particulier la LakerNation. S'il te plaît, donne-moi la force et veille sur moi au paradis! Il y a tellement d'autres choses que je veux te dire, mais je ne le peux pas maintenant parce qu'il me faut du temps! Jusqu'à ce que nous nous retrouvions mon frère". Très proche de Lebron James, Kobe Bryant avait félicité le basketteur ce samedi 25 janvier en découvrant que Lebron James avait doublé son aîné à la troisième place du classement des meilleurs marqueurs de tous les temps en NBA.

Par Alexia Felix