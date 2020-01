Kobe Bryant mort : Les circonstances de l'accident dévoilées

La nouvelle est tombée ce dimanche 26 janvier. À l'âge de 41 ans, Kobe Bryant, ancienne star de la NBA, est mort dans un terrible accident d'hélicoptère en Californie. Rapidement, la nouvelle a été confirmée par les médias américains, qui ont également fait savoir que la fille du basketteur, Gianna, âgée de 13 ans, se trouvait également à bord de l'appareil. Rapidement, quelques informations sur les circonstances du drame ont été dévoilées. C'est peu avant 10 heures, heure locale, que l'accident a eu lieu dans la région de Calabassas, à l'ouest de Los Angeles. Selon des témoins cités par TMZ, le moteur de l'hélicoptère aurait "toussé" avant qu'il ne tombe en panne et qu'il ne s'écrase sur une colline. D'après le Los Angeles Times, le crash aurait provoqué un feu de broussailles, compliquant l'accès à la zone pour les secours, qui ont déjà été gênés par le brouillard.

Une enquête ouverte

Nos confrères du Los Angeles Times ont expliqué que l'hélicoptère en question pourrait être celui avec lequel Kobe Bryant avait l'habitude de se déplacer depuis plusieurs années. Face au drame, une enquête a été ouverte pour connaitre les causes et les circonstances exactes de l'accident. En attendant d'en savoir plus, le monde du sport a rendu hommage à Kobe Bryant, à l'image de Shaquille O'Neal, ancien coéquipier du basketteur aux Lakers : "Kobe était tellement plus qu'un athlète, c'était un père de famille. C'est ce que nous avions le plus en commun. J'embrassais ses enfants comme s'ils étaient les miens et il embrassait mes enfants comme s'ils étaient les siens". De son côté, Michael Jordan, autre légende de la NBA, a réagi via son agent : "J’aimais Kobe, il était comme un petit frère pour moi. On parlait souvent et chacune de ses conversations va beaucoup me manquer. C’était un féroce compétiteur, l’un des plus grands joueurs de ce jeu et une force créatrice".

Par Alexia Felix