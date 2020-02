Kobe Bryant mort : les Lakers et LeBron James lui rendent un émouvant hommage

Son équipe de basket lui a rendu un émouvant hommage ce vendredi 31 janvier au Staples Center à Los Angeles. Pour la première fois, les Lakers ont joué un match sans leur coéquipier Kobe Bryant, décédé dans un accident d'hélicoptère avec sa fille Gianna ce 26 janvier. Lors de cette rencontre face à Portland, les Lakers ont salué sa mémoire devant 19 000 fans présents. Dans cette salle qui a marqué la carrière du basketteur, les sièges ont été recouverts du maillot or et mauve siglé d'un 8 ou d'un 24, que Kobe Bryant a porté durant ses vingt dernières années. Seul sur le siège où avait l'habitude de venir Gianna Bryant pour soutenir son père, a été recouvert d'une tunique noire de la Mamba Sports Academy. Un bouquet de roses rouges a été posé sur les sièges du joueur et de sa fille.

Après l'échauffement de l'équipe, le chanteur Usher est venu chanter "Amazing Grace" pour honorer celui qui était surnommé "Black Mamba". Très ému lorsque les Boyz II Men ont entonné l'hymne américain, LeBron James, la star de la NBA, a prononcé un vibrant discours. Laissant ses notes tomber par terre, le joueur des Lakers a parlé avec le coeur : "Je vois cela comme une célébration ce soir. Une célébration des vingt ans de sang, de sueur, de larmes, de corps meurtri, d'heures non comptées, de détermination, à être aussi grand qu'il a pu le devenir". "Ce soir, nous célébrons le gamin qui est venu ici à 18 ans, a pris sa retraite à 38 et est probablement devenu le meilleur père que nous ayons vu au cours des trois dernières années", a-t-il déclaré. Souhaitant perpétuer l'héritage de Kobe Bryant avec son équipe, LeBron James a assuré qu'ils "auront un mémorial pour Kobe". Lors de ce match, les Lakers se sont pourtant inclinés 127-119 devant Portland.

