Kobe Bryant mort : les premières conclusions du crash d'hélicoptère dévoilées

L'enquête autour du crash d'hélicoptère qui a provoqué la mort de Kobe Bryant, sa fille Gianna et de sept autres personnes continue de s'éclaircir. Selon un rapport du Conseil américain pour la sécurité des transports dévoilé ce vendredi 7 février, une première potentielle cause de l'accident semble écartée. D'après les premières conclusions, le drame ne serait pas lié à une panne moteur de l'hélicoptère. "Des sections visibles des moteurs n’ont montré aucune preuve de défaut interne incontrôlé ou pouvant conduire à une catastrophe", ont indiqué les enquêteurs.

Pas de défaillance moteur

En l'absence de boîte noire qui n'était pas obligatoire pour ce type d'appareil, les analyses sur le lieu de l'accident, les débris de l'hélicoptère et les dernières données du vol ont permis de mener l'enquête. "Tous les composants importants de l’hélicoptère ont été localisés aux alentours de l’épave. L’examen des pièces du rotor principal et de queue a permis d’identifier des dégâts conformes à une rotation entraînée par le moteur au moment de l’impact", a expliqué le rapport. Si les causes du crash ne sont pas encore connues, les enquêteurs se penchent sur les mauvaises conditions climatiques. A cause d'une visibilité réduite, le pilote aurait pu commettre une manoeuvre accidentelle. Les données collectées ont affirmé que le pilote avait tenté d'aller au-dessus d'un épais brouillard. Pour connaître les conclusions de l'enquête, il va falloir attendre au moins un an.

Par Marie Merlet