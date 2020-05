Kobe Bryant mort : les résultats de l'autopsie dévoilés

Les fans de NBA ne se sont toujours pas remis de la nouvelle. Il y a quelques mois, la légende des Lakers Kobe Bryant décédait dans un accident d'hélicoptère. Le joueur avait investi dans un tel engin pour éviter les embouteillages très nombreux à Los Angeles et ainsi pouvoir passer plus de temps avec sa famille. Mais alors qu'il devait se rendre à un match de basket de sa fille Gianna, l'hélicoptère s'est crashé sur une colline de la ville. La nouvelle a rapidement fait le tour du monde et les hommages se succèdent encore aujourd'hui, des mois après sa mort. Michael Jordan, idole de jeunesse du basketteur avait bouleversé des milliers de gens en déclarant "Mon cher ami. Tu étais comme un petit frère. Quand Kobe est mort, une part de moi est morte. À partir d’aujourd’hui, je vivrai avec les souvenirs, en sachant que j’avais un petit frère. J’ai essayé d’être là de toutes les façons possibles. S’il te plaît, repose en paix petit frère".

les résultats sont formels

Évidemment, il y a une enquête autour de cette tragique disparition. Une autopsie a été faite sur les corps des victimes et notamment sur celui du pilote afin de savoir s'il était en état de conduire l'engin ou non. Et le médecin légiste vient de dévoiler les résultats des autopsies. Les conclusions de l'enquête confirment une mort rapide. "Ce type de blessures provoque une mort rapide sinon immédiate" a écrit le médecin Juan Carrillo. L'autopsie servait également à répondre à l'une des questions que tout le monde se pose, à savoir si de la drogue et de l'alcool avaient été consommés par les passagers mais également et surtout par le pilote. Le médecin est formel, aucune trace de ce genre n'a été retrouvé. L'accident n'est donc pas dû à un état second.

Par J.F.