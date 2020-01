Kobe Bryant mort : sa femme "dévastée", pourquoi elle doit faire face

La terrible nouvelle est tombée dimanche 26 janvier. Le basketteur légendaire des Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, est décédé dans un accident d'hélicoptère avec huit autres personnes dont sa fille Gianna, âgée de 13 ans. Ils se rendaient à la Mamba Academy qui lui appartient où sa fille devait jouer un match. La star du basket n'avait que 41 ans et laisse derrière lui sa femme depuis près de vingt ans, Vanessa, et trois filles : Natalia, Bianka et Capri. Une nouvelle qui a eu l'effet d'une onde de choc dans le monde entier. Les hommages se multiplient sur les réseaux sociaux, à Los Angeles... Et si la relation de Vanessa et de Kobe Bryant a connu des hauts et des bas, le couple a su faire face aux épreuves et rester soudé. Mais c'est désormais seule que Vanessa Bryant doit faire face au drame pour ses filles.

Kobe Bryant, sa femme tente de faire face pour ses filles

"C'est une période extrêmement difficile et dévastatrice pour Vanessa et toute la famille" confie un proche de la famille Bryant au magazine américain People. Une autre source explique que la jeune femme vit une épreuve très douloureuse, "elle ne peut pas finir une phrase sans pleurer". Mais Vanessa Bryant tente malgré tout de faire face pour ses trois filles. "Elle fait tout ce qui est en son pouvoir pour tenir bon pour ses filles. Maintenant, c'est elle qui doit être forte". D'après la source, Vanessa Bryant peut compter sur le soutien de sa famille, "elle n'est pas seule". Si la femme de Kobe Bryant n'était pas présente dans l'hélicoptère, c'est pour une bonne raison. Les époux avaient conclu un pacte. Celui de ne jamais voyager ensemble en hélicoptère afin de protéger leur famille. Un accord qui prend tout son sens…

Par Non Stop People TV