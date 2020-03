Kobe Bryant mort : sa femme sous le choc après la diffusion de photos du crash

Alors que Kobe Bryant et huit autres personnes dont sa fille Gianna, ont péri dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier dernier, des images du crash auraient été dévoilées aux Etats-Unis. D'après le Los Angeles Time, des policiers auraient partagé des photos de l'accident qui montreraient des morceaux de restes humains. Un acte terrible d'autant que, d'après l'avocat de Vanessa Bryant cité dans un communiqué, cette dernière aurait demandé au département du shérif le jour même du drame de désigner la zone du crash comme zone de survol interdite pour éviter que des photographes tentent de profiter de la situation. "Cela revêtait une importance capitale pour elle, car elle souhaitait protéger la dignité de toutes les victimes et de leurs familles" précise le communiqué.

Vanessa Bryant est "totalement anéantie"

Si le shérif met en place les mesures nécessaires, il n'empêche que des images auraient fuité. D'après TMZ, un stagiaire du bureau du shérif aurait pris des photos de la scène de l'accident avec son téléphone, il aurait ensuite été vu dans un bar en train de montrer les clichés. Le patron aurait alors déposé plainte. Gary Robb, l'avocat de Vanessa Bryant, confie que sa cliente est "totalement anéantie". Et ils n'en resteront pas là. "Il s’agit d’une violation inqualifiable de la dignité humaine, du respect et du droit à la vie privée des victimes et de leurs familles. Nous exigeons que les responsables de ces actes présumés soient soumis à la sanction la plus sévère possible et que leur identité soit révélée, afin de garantir que les photos ne soient plus diffusées. Nous demandons qu’une enquête interne soit menée" détaille le communiqué.

Par Valentine V.