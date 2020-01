Kobe Bryant mort : sa femme Vanessa "dévastée" s'exprime pour la première fois (Photo)

Un terrible drame. Dimanche 26 janvier, la légende des Los Angeles Lakers et sa jeune fille de 13 ans, Gianna, sont décédés dans un accident d'hélicoptère avec sept autres personnes. Le monde entier pleure ce sportif qui a marqué toute une génération et ne se remet pas de ces morts si brutales. Si Lebron James a rendu un hommage poignant sur Instagram à son ami, parti bien trop tôt, d'autres célébrités de tous univers confondus en ont fait de même. Le monde sportif est endeuillé et sa femme, Vanessa, avec qui il avait eu quatre filles, est meurtrie après la perte de son mari et de sa fille. Si jusqu'à présent, Vanessa Bryant ne s'était pas exprimée sur cette perte tragique, elle vient de sortir du silence et son message est des plus bouleversants...

Un message bouleversant

Vanessa Laine Bryant est sortie du silence. Après avoir modifié sa photo de profil Instagram pour mettre en lumière son mari et sa fille disparus, la veuve de 37 ans a partagé, ce mercredi 29 janvier, un cliché de sa famille meurtrie, mais autrefois si heureuse. Pour accompagner cette photo qui respirait tant l'amour et le bonheur, la femme du basketteur Kobe Bryant a écrit un long et bouleversant message pour exprimer sa douleur. Elle a notamment révélé : "Mes filles et moi (…) sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari, Kobe – le formidable père de nos enfants ; et de ma belle et douce Gianna – une fille aimante, généreuse et merveilleuse, la formidable sœur de Natalia, Bianka et Capri. Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je me réconforte en me disant que Kobe et Gigi savaient pertinemment à quel point ils étaient aimés. Nous étions tellement chanceux de les avoir dans nos vies. C'est impossible d'imaginer la vie sans eux. Mais nous nous levons chaque jour et nous essayons d'aller de l'avant parce que Kobe et notre bébé, Gigi, nous montrent le chemin.". Vanessa Layne Bryant a également tenu à rendre hommage aux autres personnes présentes au moment du drame, dont les circonstances demeurent encore mystérieuses, et à soutenir leurs familles : "Nous sommes aussi anéanties pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons leur peine.". Une terrible épreuve à traverser pour tous les proches.

