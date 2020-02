Kobe Bryant mort : Sa femme Vanessa inconsolable, son message déchirant

La douleur est toujours présente pour Vanessa Bryant. Le 26 janvier dernier, Kobe Bryant, légende du basketball américain, est décédé tragiquement avec sa fille Gianna âgée de 13 ans dans un accident d'hélicoptère près de Los Angeles. Alors que les premières conclusions de ce crash ont été dévoilées, Vanessa Bryant, la veuve de Kobe Bryant, a de nouveau pris la parole sur son compte Instagram afin d'évoquer sa douleur alors qu'elle doit surmonter sa peine pour s'occuper de ses trois filles, dont la petite dernière n'est âgée que de 7 mois : "J'ai hésité à mettre des mots sur ce que je ressentais. Mon cerveau refuse d'accepter que Kobe et Gigi soient tous les deux partis. Je n'arrive pas à digérer les deux nouvelles en même temps. C'est comme si j'essayais d'accepter que Kobe est parti, mais que mon corps refuse d'accepter que ma Gigi ne me reviendra plus jamais. C'est mal. Pourquoi serais-je capable de me lever chaque matin lorsque mon bébé n'a plus cette opportunité ? Je suis tellement en colère. Elle avait tant de choses à vivre. Puis je réalise que je dois rester forte et être présente pour mes trois filles".

"Mon Dieu, j'aimerais qu'ils soient là"

Vanessa Bryant poursuit : "Je ne suis pas en colère contre Kobe et Gigi, mais reconnaissante d'être là pour Natalia, Bianka et Capri. Je sais que ce que je ressens est normal. Cela fait partie du processus du deuil. Je voulais juste partager ça au cas où quelqu'un a expérimenté ce genre de perte. Mon Dieu, j'aimerais qu'ils soient là et que ce cauchemar prenne fin. Je prie pour toutes les victimes de cette horrible tragédie. S'il vous plaît, continuez à prier pour eux tous". Pour accompagner son texte, Vanessa Bryant a dévoilé une vidéo où l'on voit Gianna s'entraîner au basket avec son équipe sous le regard de son père Kobe Bryant. Si Vanessa Bryant a du mal à faire son deuil, elle a pu compter sur le soutien de Spike Lee, qui a rendu hommage à la légende du basket lors de la cérémonie des Oscars 2020.

Par Alexia Felix