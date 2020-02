Kobe Bryant mort : Sa femme Vanessa partage un message déchirant

La nouvelle a été un choc pour le monde entier. Le 26 janvier dernier, l’ancien joueur de basket Kobe Bryant et sa fille de 13 ans Gianna sont morts dans un terrible accident d’hélicoptère qui a fait au total 9 victimes. Silencieuse pendant quelques jours après le drame, Vanessa Bryant a livré un bouleversant message pour exprimer sa douleur : "Mes filles et moi (…) sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari, Kobe – le formidable père de nos enfants ; et de ma belle et douce Gianna – une fille aimante, généreuse et merveilleuse, la formidable sœur de Natalia, Bianka et Capri. Il n'y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment. Je me réconforte en me disant que Kobe et Gigi savaient pertinemment à quel point ils étaient aimés. Nous étions tellement chanceux de les avoir dans nos vies. C'est impossible d'imaginer la vie sans eux. Mais nous nous levons chaque jour et nous essayons d'aller de l'avant parce que Kobe et notre bébé, Gigi, nous montrent le chemin".

"Profitez de chaque seconde"

Face à ce drame, Vanessa Bryant peut compter sur le soutien du public. Alors que de nombreuses personnes ont déposé des fleurs, lettres et peluches devant le stade où jouait Kobe Bryant, la veuve du joueur de basket a demandé à récupérer tous les objets afin de les garder avec elle. Et alors qu’elle tente de faire son deuil et de surmonter cette douloureuse épreuve, Vanessa Bryant a tenu à passer un message aux internautes ce mardi 4 février. Sur son compte Twitter, la veuve de 37 ans a écrit en légende d’une photo d’elle et de son époux : "Avec mon amour Kobe. Profitez de chaque seconde avec vos proches car vous ne savez pas quand ils quitteront ce monde. Partagez mon message. Merci pour tout le soutien que vous nous apportez". Un message qui a depuis été supprimé.

