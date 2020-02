Kobe Bryant mort : sa femme Vanessa partage une touchante déclaration pour la Saint-Valentin

Inconsolable depuis le décès de son mari Kobe Bryant et de sa fille Gianna, dans un accident d'hélicoptère le 26 janvier dernier, Vanessa Bryant a vécu une Saint Valentin particulière. La veuve était pour la première fois depuis près de vingt ans seule. À cette occasion, Vanessa Bryant a adressé une bouleversante déclaration au basketteur et à sa petite. "À mon Valentin pour toujours, je t'aime tant. Tu me manques tellement pendant ces vacances que nous préférions. Je t'aime pour toujours. J'envoie des baisers à toi et à notre Gigi dans le ciel (ndlr : Gianna, leur fille de 13 ans décédée dans l'accident). Joyeuse Saint-Valentin, mes amours. Avec tout mon amour, votre boo-boo", a-t-elle écrit dans une vidéo accompagnée du morceau "Tell Him" de Lauryn Hill et d'une photo du couple.

Le deuil difficile de Vanessa Bryant

Ce cliché montre Kobe Bryant en train d'enlacer et d'embrasser sa femme, assise sur ses genoux avec un grand sourire. Alors que Kobe Bryant et leur fille Gianna ont été inhumés il y a une semaine à Los Angeles, Vanessa Bryant vit un deuil très douloureux. Désormais seule avec ses trois autres filles, Natalia, Bianka et Capri, la veuve est "reconnaissante d'être là" pour elles, mais aimerait que "ce cauchemar prenne fin". Sur Instagram, Vanessa Bryant avait évoqué les difficultés qu'elle éprouve. "Mon cerveau refuse d'accepter que Kobe et Gigi soient tous les deux partis. Je n'arrive pas à digérer les deux nouvelles en même temps. C'est comme si j'essayais d'accepter que Kobe est parti, mais que mon corps refuse d'accepter que ma Gigi ne me reviendra plus jamais. C'est mal", avait-elle confié. Mais pour ses trois filles, la veuve sait qu'elle "doit rester forte".

Par Marie Merlet