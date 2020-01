Kobe Bryant : Sa fille de 13 ans, Gianna, est morte dans l'accident d'hélicoptère

C'est dans un terrible accident d'hélicoptère en Californie survenu ce dimanche 26 janvier que Kobe Bryant est décédé. Et malheureusement pour la famille du sportif qui était à la retraite, sa fille de 13 ans, Gianna, était présente dans l'appareil au moment du drame : "La famille de la NBA est dévastée par le décès tragique de Kobe Bryant et de sa fille Gianna. Nous envoyons nos sincères condoléances à sa femme, Vanessa, et à sa famille, à la franchise des Lakers et à l'ensemble du sport mondial", a fait savoir sur Twitter Adam Silver, commissionnaire de la NBA. Gianna était la deuxième fille de Kobe Bryant, et était celle à qui le célèbre sportif avait transmis la passion du basket. Malgré son jeune âge, la jeune adolescente avait déjà pu montrer son talent sur les parquets californiens.

Une passionnée de basket comme son père

Depuis la fin de sa carrière en 2016, Kobe Bryant avait décidé de devenir le coach de sa fille Gianna, qu'il surnommait "Mambacita", un dérivé de son propre surnom. Alors que Gianna désirait rejoindre la ligue professionnelle américaine féminine, Kobe Bryant s'était confié sur la passion de sa fille dans un podcast spécialisé : "Avant que Gigi ne se mette au basket, j'avais du mal à regarder des matchs à la télé. Mais maintenant, on en regarde tous les deux tous les soirs". La jeune fille rêvait de rejoindre la fac d'UConn dans le Connecticut pour porter le maillot des Huskies. Selon les informations de TMZ, Kobe Bryant et sa fille Gianna se rendaient à un entraînement de basket ce dimanche 26 janvier lorsque l'accident d'hélicoptère a eu lieu.

Par Alexia Felix