Kobe Bryant : son corps formellement identifié, l’enquête se poursuit

Le monde entier pleure la légende du basket Kobe Bryant. Star incontestée de la discipline, le basketteur est parti trop tôt à 41 ans. De David Beckham à Lebron James, les hommages affluent. Dans cette tragédie, neuf personnes au total ont péri dimanche 26 janvier. Les images du crash sont impressionnantes. L'appareil qui transportait tout le monde est méconnaissable, d'après les enquêteurs de l'agence américaine chargée de la sécurité dans les transports, les débris s'étendent sur 200 mètres. Depuis mardi 28 janvier, les corps des neuf personnes ont pu être évacués de la zone de l'accident. Et l'identification des passagers peut alors commencer…

L'identification des corps de Kobe Bryant et des autres victimes a commencé

Trois corps ont pu être évacué dès le jour de l'accident précisent les services du médecin légiste du comté dans un communiqué. "Les jours suivants, les recherches des six autres occupants se sont poursuivies. Peu après, les corps ont été localisés, retirés du site de l'accident et transportés". Le corps de Kobe Bryant a pu être identifié grâce à ses empreintes digitales tout comme les corps de deux hommes – John Altobelli, un entraineur de baseball, et le pilote de l'hélicoptère, Ara Zobayan -et d'une femme, Sarah Chester. Le communiqué précise que "les enquêteurs travaillent à l'identification des cinq défunts restants". On sait que la fille de Kobe Bryant, Gianna, était dans l'appareil avec lui.

Kobe Bryant et sa femme Vanessa avaient passé un pacte d'après un de leur proche, celui de ne jamais voyager en hélicoptère ensemble. Un accord qui prend tout son sens aujourd'hui… Si le monde entier se souvient de Kobe Bryant, la NBA a pris une décision forte, celle de reporter le derby entre les Lakers, club de toujours de la star défunte, et les Clippers, autre franchise de Los Angeles. La rencontre prévue mardi sera décalée, décision exceptionnelle en NBA.

Par Non Stop People TV