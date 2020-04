Kobe Bryant : son épouse lui rend hommage pour l'anniversaire de son dernier match

Quatre ans jour pour jour après le dernier match de Kobe Bryant, son épouse lui rend hommage. En avril 2016, la légende du basketball américain faisait ses adieux à sa carrière d’athlète en inscrivant 60 points face au Utah Jazz, dans un Staples Center en effervescence. Un ultime exploit pour celui qui a été couronné de cinq titres de champion de NBA avec les Lakers.

Ce 13 avril, Vanessa Bryant a honoré la mémoire de son époux décédé en janvier dernier dans un terrible accident d'hélicoptère avec leur fille Gianna et sept autres personnes. Sur son compte Instagram, la mère de famille partage une photo du papa de ses quatre enfants dans son célèbre maillot jaune des Lakers.

Kobe Bryant voulait “rattraper le temps perdu” avec sa famille

“Mon mari a travaillé sans relâche pendant 20 ans. Il a tout donné. Tout ce qu’il voulait, c’était passer du temps avec nos filles et moi pour rattraper le temps perdu. Il voulait être là pour chacune des étapes et moments spéciaux de la vie de nos filles. Il n’a pu profiter que de 3 ans et 9 mois de retraite”, commence-t-elle par écrire, “Nous avons eu deux filles de plus, il a gagné un Oscar, il a ouvert Granity Studios, il est devenu un auteur de best-seller, et a coaché l’équipe de basket de Gianna durant cette période. Elle a travaillé sans répit elle aussi et a tout donné sept jours sur sept, comme son papa. J’aimerais pouvoir revenir à ce matin, chaque jour. J’aimerais qu’ils aient un match normal ce 26 janvier. La vie est si injuste. Ça n’a pas de sens”.

