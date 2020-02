Kylian Mbappé au PSG : l’incroyable salaire qu’il pourrait toucher s’il restait

En 2022, Kylian Mbappé ne sera plus sous contrat avec le Paris-Saint-Germain. L’attaquant international français pourrait quitter le ciel parisien pour d’autres cieux et notamment espagnol. Voilà deux saisons que des rumeurs insistantes font état d’un possible départ vers le club entraîné par Zinedine Zidane. Mais le PSG n’est pas décidé à laisser partir sa poule aux œufs d’or comme cela. Plusieurs fuites dans la presse révèlent que le PSG serait prêt à payer Kylian Mbappé 50 millions d’euros nets par an ! Un salaire monumental bien au-delà de ce que touche le champion du monde 2018 actuellement. Kylian Mbappé gagnerait rien qu’au PSG environ 20 millions d’euros par an. Si l’attaquant était amené à rester au PSG à ce prix, cela voudrait dire qu’il serait plus payé que son collègue Neymar.

Un salaire que peu de footballeurs touchent

À dire vrai, dans le foot aujourd’hui, seuls des joueurs comme Cristiano Ronaldo et Lionel Messi peuvent se targuer de gagner ce type de salaire. Le sujet était décrypté lundi soir dans TPMP et Cyril Hanouna est revenu sur cet incroyable chiffre. "50 millions d’euros annuels, ça fait 4 millions d’euros par mois / 135 000 euros par jour / 5600 euros par heure / 100 euros par minute", a indiqué le présentateur de C8. Ce à quoi les chroniqueurs ont précisé qu’il s’agissait d’un salaire net et qu’il était en dehors "des sponsors et des primes". En attendant de savoir si Kylian Mbappé restera au PSG, c’est avec le club parisien qu’il doit faire des étincelles ce mardi soir. L’attaquant et son équipe affrontent le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions. Une rencontre au sommet.

Par Ambre L