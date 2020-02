Kylian Mbappé aurait-il pris le melon ? C’est l’avis de cet ancien champion du monde

Kylian Mbappé fait partie des stars du PSG. L’attaquant originaire de Bondy en Seine-Saint-Denis enquille les buts pour le plus grand plaisir de son entraîneur Thomas Tuchel et des supporters parisiens. A côté de ça, il se veut très accessible et n’hésite pas à donner de sa personne pour signer des autographes et aller à la rencontre de jeunes enfants malades. Pourtant, une scène captée par les supporters dimanche soir lors du match de Ligue 1 contre Montpellier pourrait changer la donne.

Dugarry l’accuse d’avoir "un boulard incommensurable"

Peu après l’heure de jeu, Thomas Tuchel procède à des changements dans son équipe. Classique. Il faut donc sortir Kylian Mbappé du terrain pour le remplacer par Mauro Icardi. Visiblement agacé, Kylian Mbappé sort le visage fermé et parlemente pendant de longues minutes avec son entraîneur. La scène a été filmée et elle a passablement irrité Christophe Dugarry qui l’a fait savoir dans son émission team Duga sur RMC. "Mbappé faire ça, je me suis dit c’est pas possible il va pas faire ça. Je pensais qu’il avait compris", explique l’ancien champion du monde qui trouve son attitude déplorable : "C’est un garçon qui nous explique à tous qu'il a une maturité incroyable, qu'il est plus mature que les autres, qu'il en a marre qu'on lui parle de son âge et là, il nous fait un truc comme ça, d'enfant gâté, pourri... Je suis déçu." Il lui reproche d’agir sans réfléchir et de comparer son attitude à celle de Cavani qui a marqué bien plus de buts que lui et ne bronche pas ni n’a un mot plus haut que l’autre lorsqu’on lui dit de sortir. Et d’enfoncer le clou : "Tu te prends pour qui ? Pourquoi tu fais ça ? Il a un boulard incommensurable... "

"Je suis effondré ! Quand j'ai vu Mbappé faire ça, je me suis dit 'C'est pas possible. Il ne va pas faire ça' Je pensais qu'il avait compris"



Duga fait part de sa déception après la réaction de Mbappé suite à son remplacement face à Montpellier. pic.twitter.com/0ly1QdCB74 — Team Duga (@TeamDugaRMC) February 3, 2020

Par Mélanie C.