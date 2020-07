Kylian Mbappé blessé : ce que son père a écrit à Saint-Étienne

Ce vendredi 31 juillet, le PSG affronte Lyon en finale de la Coupe de la Ligue. Pour l'occasion le club de la capitale sera privé de Kylian Mbappé. En effet, l’attaquant de 21 ans a été blessé vendredi dernier lors de la finale PSG – Saint-Étienne de la Coupe de France. Le champion du monde a subi un violent tacle de la part du Stéphanois Loïc Perrin. Conséquence : le Parisien souffre d’une entorse à la cheville et est indisponible pour trois semaines. Si Loïc Perrin a été victime de violentes attaques après son tacle, la famille Mbappé a choisi l'apaisement. France Bleu a ainsi dévoilé le message que Wilfried Mbappé a envoyé à Bernard Caïzzo, le dirigeant de l’ASSE. "Aucun membre de ma famille n’en veut à monsieur Perrin. C’est juste un malheureux accident d’une personne exemplaire tout au long de sa belle carrière", a écrit le père du champion.

Un message très fair-play

"Merci de le féliciter pour tout ce qu’il a accompli. Nous sommes aussi peinés que cela se termine ainsi pour lui, mais nous garderons le meilleur", ajoute Wilfride Mbappé. Un geste particulièrement fair-play. Jeudi 30 juillet, Loïc Perrin a officialisé sa retraite sportive. "Même si j’espérais une autre fin, je suis heureux et fier de mon parcours pendant ces 17 saisons de footballeur professionnel, avec des hauts et des bas, mais toujours en donnant le maximum", écrit le défenseur qui a été expulsé vendredi dernier après sa faute sur Kylian Mbappé. En attendant, le PSG espère que Kylian Mbappé sera prêt pour le quart de finale de la Champions League face à l’Atalanta qui se tiendra le 12 août. L’entraîneur du club Thomas Tuchel veut y croire et a même évoqué en conférence de presse "la possibilité d’un miracle".

Par Non Stop People TV