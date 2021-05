Kylian Mbappé : ce rôle phare que pourrait lui attribuer le gouvernement

Depuis quelques mois maintenant la campagne de vaccination est arrivée en France. Timide au début, le gouvernement vient de donner un important coup d'accélérateur. Et pour cause, Emmanuel Macron vient d'annoncer que dès le 12 mai prochain, les doses de vaccins qui n'avaient pas trouvé preneur auprès des personnes prioritaires seraient rendus accessibles à tous les volontaires, de tous âges.

Pour inciter les Français à se faire vacciner, Gabriel Attal avait fait part d'une étonnante idée le 19 avril dernier. Selon ses informations, le gouvernement souhaitait faire appel aux personnalités françaises pour inciter les gens à se faire vacciner.

"Je pense qu'à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République"

"Le président de la République et le Premier ministre souhaitent que ces exemples puissent se multiplier. Ça peut être des personnalités populaires qui sont bien connues des Français. Ça peut être des personnages publics qui sont dans la cible d'âge et qui pourraient aussi médiatiser leur vaccination" déclarait-il. Et il semblerait que cette idée soit toujours d'actualité, surtout depuis l'annonce de l'ouverture de la vaccination pour tous les Français.

Dans une interview accordée au Parisien ce vendredi 7 mai, Alain Fischer, président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale a fait part de son envie et de celle du gouvernement à savoir recruter Kylian Mbappé en tant qu'ambassadeur de cette campagne de vaccination pour avoir un impact fort auprès des jeunes : "Je pense qu'à votre âge on écoute plus un copain que le président de la République ou encore moins un médecin comme moi. Quand l'heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L'objectif est de faire parler des acteurs, des rappeurs, des sportifs... Mbappé serait l'idéal" explique-t-il. Une demande à laquelle Kylian Mbappé n'a pas encore répondu.

Par J.F.