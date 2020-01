Kylian Mbappé célibataire : Pourquoi une relation amoureuse n’est pas sa priorité

Pour la seconde fois en une semaine, après une première rencontre au Parc des princes dimanche 12 janvier, le Paris Saint-Germain affrontera de nouveau l’AS Monaco dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1. Pour ce match, certains joueurs pourront compter sur le soutien de leurs compagnes et leurs épouses, qui assisteront certainement aux exploits des joueurs de Thomas Tuchel depuis les gradins. Ainsi, dans le cas où il sera présent sur le terrain, Thiago Silva aura droit aux encouragements de sa femme Isabele, mère de ses deux garçons, Iago et Isago. Même chose pour Marco Verratti qui a retrouvé l’amour dans les bras du mannequin Jessica Aidi suite à sa séparation de Laura Zazzara. Et si, eux, ont droit à leur WAGS, un pro du ballon rond demeure seul en amour. Il s’agit de Kylian Mbappé.

"Il n’est pas du tout là-dedans"

À 21 ans, l’attaquant est toujours un cœur à prendre. Il se disait toutefois ouvert aux rencontres lorsqu’il avait été interrogé sur sa vie personnelle par une fan en janvier 2019. Et si le natif de Bondy mène sa vie seul, c’est pour une bonne raison : il se consacre à sa carrière avant tout. "Je vis, je mange, je dors football", avait-il déclaré en 2017 à nos confrères du Parisien. "Ce sport est plus qu’une passe, il prend toute la place", insistait-il ensuite. La presse lui avait pourtant prêté une relation avec l’actrice Lily-Rose Depp, et même avec l’ex-Miss France Alicia Aylies. Il n’en est rien. Kylian Mbappé n’a craqué pour personne. En octobre dernier, l’humoriste Malik Bentalha confirmait ainsi le célibat du footballeur sur les ondes de RMC, le taclant gentiment au passage. "Kylian est encore un enfant ! Il regarde encore ‘Franklin la Tortue’", martelait le comédien. Et de souligner : "Il ne pense pas encore à avoir des copines. Il n’est pas du tout là-dedans". Le ballon avant l’amour.

"Kylian, il regarde encore Franklin la tortue. C'est un enfant. Il ne pense pas encore à avoir des copines"



Un excellent @MalikBentalha nous fait quelques confidences sur Mbappé ! On attend la confirmation de @KMbappe pic.twitter.com/leB3ZrxhSx — Team Duga (@TeamDugaRMC) October 10, 2019

Par Laura C-M