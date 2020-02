Kylian Mbappé : cette fois où il n'a pas vraiment fêté un titre de champion de France

Après avoir évoqué l'empire financier de Kylian Mbappé – qui gagne 30 millions d'euros par an – François Miguet, qui a rédigé une enquête sur le joueur pour le magazine "Capital", a évoqué les parents de l'attaquant. Il révèle que ces derniers souhaitent que leur fils ne prenne pas la grosse tête et garde les pieds sur terre. A 21 ans, Kylian Mbappé a un palmarès qui ferait pâlir d'envie plus d'un joueur. L'attaquant est déjà champion de France à trois reprises, il a remporté la Coupe de France et la Coupe de la Ligue en 2018 mais surtout, il a déjà soulevé la Coupe du monde en 2018 avec l'équipe de France ! Si sa carrière n'en est qu'à ses débuts, elle est déjà bien remplie. L'occasion pour Cyril Hanouna de demander à François Miguet si Kylian Mbappé est un fêtard…

"Il n'a pas bu une goutte, il est allé se coucher"

Lundi 24 février, l'animateur s'est adressé à son invité dans TPMP et lui demande si le joueur aime sortir comme son coéquipier Neymar. "Justement quand on enquête bien on se rend compte que pas trop" rétorque le journaliste. Avant de préciser que Kylian Mbappé préfère jouer "à la playstation, il est fan de NBA 2K il paraît". Mais cela ne l'empêche pas de faire quelques soirées comme le précise François Miguet : "Il est sorti au Noto, il est sorti au Matignon, dans les clubs où on voit Neymar et Verratti. Mais c'est le premier à rentrer chez lui, on ne le voit jamais avec un verre d'alcool et pour l'anniversaire de Neymar par exemple il n'est pas resté pour la photo finale, il était déjà rentré ". Le journaliste revient alors sur une anecdote qui remonte à 2017, Kylian Mbappé jouait à Monaco et venait de remporter le titre de champion de France avec son club. "Ce que m'a raconté Martin Leprince qui est l'un de ses biographes (…) quand il était à Monaco et qu'ils avaient gagné je crois que c'était le championnat à ce moment-là, ils ont tous fait une grosse soirée, champagne ! Et Kylian Mbappé est parti juste après le dîner, il n'a pas bu une goutte, il est allé se coucher ! "

Par Valentine V.