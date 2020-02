Kylian Mbappé : Comment sa mère tente de l’empêcher de prendre la grosse tête

Dans "Touche pas à mon poste" ce lundi 24 février, Cyril Hanouna a reçu le journaliste François Miguet, chef d'enquête du magazine "Capital". Ce dernier a consacré un reportage au jeune prodige français du ballon rond : Kylian Mbappé. Il faut dire que le joueur transféré en 2017 de l'AS Monaco au PSG pour la somme de 180 millions d'euros fascine. Le champion du monde 2018 est à la tête d'un empire financier impressionnant comme le révèle François Miguet : "Il a un potentiel absolument énorme. C’est-à-dire qu'il gagne environ (…) 30 millions d'euros par an à seulement 21 ans" avant de préciser, "Le contrat de foot c'est 20-22 millions d'euros par an (…) ça fait quand même 80 000 euros par jour". Des sommes qui feraient tourner la tête de nombreuses personnes et qui pourraient augmenter… Mais ses parents veillent comme le raconte le reportage.

Kylian Mbappé peut compter sur sa mère pour garder les pieds sur terre !

Le journaliste de "Capital" confie une anecdote : "Ce qu'on a découvert qui est assez amusant c'est que ses parents ne veulent surtout pas que Kylian Mbappé prenne la grosse tête, ce qu'ils veulent c'est qu'il garde bien les pieds sur terre". Et pour cela, le joueur qui a pris position sur le racisme dans le foot peut compter sur sa mère ! "Sa mère qui a un fort caractère, qui s'appelle Fayza Lamari, hésite pas à le recadrer même parfois devant témoin (…)" rapporte François Miguet. Il raconte également sur le plateau de TPMP ce que dit la mère de Kylian Mbappé pour ne pas qu'il prenne la grosse tête. "Elle s'étonne aussi parfois que les journalistes agissent comme des courtisans et elle les remet un peu sur terre en disant 'Attendez mon fils c'est pas non plus Einstein ! '"

Par Valentine V.