Kylian Mbappé joueur le plus cher du monde : découvrez combien il coûte

Kylian Mbappé, jeune prodige du football international, est désormais le joueur le plus cher du monde. C’est ce qu’affirme l’Observatoire du football en Suisse (CIES) qui a publié ce mardi son classement des joueurs estimés les plus chers sur le marché des transferts. L’attaquant du PSG vaudrait actuellement 265,2 millions d’euros. Un record à mettre entre guillemets toutefois puisque pour l’instant personne – du moins officiellement – ne souhaite l’acheter. Un chiffre qui bat le précédent record détenu par un autre attaquant du PSG : Neymar. Le Brésilien avait été recruté en 2017 par le club parisien pour un montant de 222 millions d’euros. Le champion du monde 2018 se positionne devant deux joueurs de Premier League : Raheem Sterling, attaquant de Manchester City et Mohamed Salah qui évolue comme ailier à Liverpool. L’Anglais vaut 223,7 millions d’euros quand l’Égyptien pourrait être transféré pour un montant de 175,1 millions d’euros. Le trio de tête a un point commun : celui d’avoir la même échéance de contrat en 2023.

Le PSG bien côté

Le PSG est l’un des clubs aux joueurs les plus chers. Selon le CIES, huit joueurs du club parisien sont à plus de 50 millions d’euros dont Neymar dont le transfert est estimé à 100,4 millions actuellement. Une côte qui a été divisée par deux ces dernières saisons. L’âge du joueur et ses multiples blessures y étant certainement pour quelque chose. Toujours selon l’Observatoire du football en Suisse, quatorze joueurs du championnat de Ligue 1 sont valorisés à 50 millions d’euros ou plus en ce début d’année 2020. Un classement qui met également en lumière les joueurs lyonnais et lillois. Reste à savoir si Kylian Mbappé sera effectivement acheté à ce prix-là et surtout quand…

Par Ambre L