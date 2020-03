Kylian Mbappé : la somme astronomique qu’il a dépensée pour la bonne cause (exclu vidéo)

Chaque année, le PSG organise une soirée de gala pour sa fondation Les Enfants d’abord. Les fonds récoltés grâce aux enchères visent à mettre en place des actions à destination des enfants du réseau "écoles Rouge & Bleu" et à développer des partenariats avec l’hôpital Necker. En mai 2018, Kylian Mbappé et Neymar avaient enflammé les enchères en se disputant le fameux gorille de l’artiste sculpteur Richard Orlinski. Finalement c’est l’attaquant français dispensé des Jeux Olympiques cet été qui avait remporté la mise. Invité de "L’Instant de Luxe" sur Non Stop People, l’artiste est revenu sur cette incroyable soirée. "J’ai beaucoup aidé le PSG, son association créait des écoles pour les enfants défavorisés. Lors de ce gala, il y a eu une lutte entre Neymar et Kylian pour l’achat du Kong et il est parti à 550 000 euros", révèle-t-il.

Des enchères qui s’envolent chaque année

"On en a fait un autre l’année d’après et c’est Presnel Kimpembé qui l’a acheté", continue l’artiste. Questionné sur ses liens avec les joueurs, Richard Orlinski révèle qu’il a "des relations avec tous les footballeurs". "Il se trouve que Kylian Mbappé et moi sommes égéries de la marque de montres Hublot donc on se rencontre souvent", ajoute le sculpteur. À noter que l’artiste également musicien est classé parmi les artistes français contemporains les plus vendus dans le monde depuis 2011 selon Artprice (une entreprise française de cotation du marché de l’art sur internet ndlr). En 2018, le gala de la Fondation du PSG avait récolté 1,645 million d’euros. En 2019, c’est 1,268 million qui avaient été dépensés par les joueurs et leurs invités.

