Kylian Mbappé lance son association Inspired by KM : son beau projet dévoilé

À seulement 21 ans, Kylian Mbappé est l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Lors de la Coupe du Monde en Russie, qui s'est achevée avec le sacre retentissant de l'équipe de France menée par Didier Deschamps, le jeune footballeur a ébloui les fans du monde entier, à force de détermination et de beaucoup de travail. "Je vis, je mange, je dors football" confiait-il en 2017 dans les colonnes du Parisien. Aujourd'hui, à seulement 21 ans, l'attaquant du Paris Saint-Germain fourmille de projets, tant sportifs que caritatifs. Conscient de la chance qu'il a, le gamin de Bondy veut que son influence rayonne aussi en dehors des terrains de foot. C'est donc tout naturellement qu'il s'engage régulièrement pour des causes qui lui tiennent particulièrement à cœur.

"On n'est pas là pour vendre du rêve"

Lundi 20 janvier, Kylian Mbappé a fait une apparition très remarquée à Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Une venue retentissante pour une cause toute particulière : le lancement de son association baptisée "Inspired by KM". Cette association aura pour but de favoriser la réussite de 98 jeunes, âgés de 9 à 16 ans et issus de "milieux sociaux différents", jusqu'à leur entrée dans la vie active. Pour ce lancement, le jeune champion du monde tricolore était accompagné des jeunes bénéficiaires, de la présidente de la Ligue de football professionnel, Nathalie Boy de la Tour, ainsi que de Leonardo, directeur sportif du PSG et Vadim Vasilyev, ex-vice-président de l'AS Monaco. "Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé. Maintenant que je suis à cette place-là, j'ai envie de redonner aux plus jeunes. On n'est pas là pour vendre du rêve mais les accompagner et les aider à les construire. On va tout faire pour les aider à y parvenir" a ainsi déclaré Kylian Mbappé.

Lancement de l’asso de @KMbappe « INSPIRED BY KM » ! 98 jeunes de #Bondy et d’ailleurs (9 à 16 ans) suivis jusqu’à leur entrée dans la vie active. Aide scolaire, séjours linguistiques, sorties culturelles, sport... DREAMS WILL COME TRUE ! pic.twitter.com/f9zHnITHTw — Ville de Bondy (@VilledeBondy) January 20, 2020

Par Sarah M