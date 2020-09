Kylian Mbappé : le footballeur testé positif au covid-19

Depuis quelques jours maintenant, de nombreux footballeurs sont pointés du doigt. Et plus précisément ceux du PSG. En effet, après un match de finale de Ligue des Champions perdant face au Bayern Munich, de nombreux joueurs ont mis la pression pour avoir quelques jours de vacances avant la reprise de la saison et notamment le premier match de Ligue 1 le 10 septembre contre Lens. Pendant ces quelques jours de repos, plusieurs joueurs du PSG, notamment Neymar, étaient partis faire la fête à Ibiza. Mais à leur retour, ces derniers ont été contrôlés positifs au covid-19. C'est le PSG qui a annoncé la nouvelle via son compte Twitter : "Trois joueurs sont confirmés positifs au test SARS CoV-2 et sont soumis au protocole sanitaire approprié. L’ensemble des joueurs et du staff continueront à réaliser des tests pendant les prochains jours".

Le club n'avait au départ pas souhaité communiquer l'identité desdits joueurs, mais ces derniers ont rapidement fuité, il s'agit de Neymar, Di Maria et Paredes.

mbappé déclare forfait

Face à cette hausse de cas positifs, l'UEFA a mis en place un protocole très strict afin que tous les joueurs soient testés. Kylian Mbappé à peine remis de sa blessure, a donc été soumis au test et le résultat vient de tomber ce lundi 7 septembre. C'est la FFF qui a annoncé cela dans un communiqué: "Comme l'ensemble de la délégation, Kylian Mbappé avait subi un test préalable au rassemblement. Le résultat était négatif comme celui passé mercredi, à la demande de l'UEFA, dans le cadre de Suède-France. Il a été placé à l'écart du groupe, à l'issue de l'entraînement, avant de regagner son domicile dans la soirée". Kylian Mbappé sera donc absent du match France - Croatie qui a lieu ce mardi 8 septembre.

Par J.F.