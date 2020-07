Kylian Mbappé : Où en est sa prolongation avec le PSG ?

Ce vendredi 24 juillet, le PSG fait son grand retour. Le club de la capitale va disputer la finale de la Coupe de France face à Saint-Étienne, son premier rendez-vous officiel depuis le déconfinement. Une vraie bouffée d’air pour les joueurs et une joie pour les supporters. Les fans vont pouvoir retrouver Kylian Mbappé. Le champion du monde est attendu ce vendredi soir et va pouvoir montrer l’étendue de son talent avec PSG pour une quatrième année la saison prochaine. En effet, si le mystère planait autour d’un éventuel départ du club parisien, l’attaquant français a mis fin au suspense. À l’issue du match PSG- Celtic Glasgow (4-0), le joueur de 21 ans a confirmé qu’il "resterait dans le projet (du PSG)". "Je serai là quoiqu’il arrive", a lâché Kylian Mbappé.

Un avenir pas encore décidé au sein du club parisien

Mais qu’en est-il de la prolongation de son contrat ? Kylian Mbappé est en effet en contrat avec le PSG jusqu’en 2022. L’enjeu de la saison 2020-2021 est donc de savoir si le club parisien va vendre son joueur fétiche durant l’été 2021 ou le prolonger. Comme le rapporte le Parisien, les dirigeants du PSG ne souhaitent pas pour l’instant se séparer de leur poulain, véritable poule aux œufs d’or. Pour Nasser Al-Khelaïfi, l’attaquant est une valeur sûre du football d’aujourd’hui et de demain et permet au club d’augmenter ses chances de gagner des titres notamment européens. Le président du PSG espère également voir Kylian Mbappé remporter le Ballon d’Or dans les années à venir comme le note Le Parisien. Et comme le rappelle le quotidien, le joueur des Bleus est une mine d’or. Actuellement, son prix de vente serait aux alentours de 250 millions d’euros. D’après Le Parisien, Kylian Mbappé ne serait pas, de toute façon, pressé de quitter le PSG.

Par Non Stop People TV