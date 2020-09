Kylian Mbappé positif au coronavirus : Risque-t-il d’avoir contaminé des coéquipiers ?

Le match France-Croatie, prévu ce mardi 8 septembre 2020, se fera sans Kylian Mbappé. Le footballeur de 21 ans a été déclaré positif au virus Covid-19 lundi. Cette nouvelle survient après que six cas se soient déclarés dans les rangs du Paris Saint-Germain : Navas, Icardi, Di Maria, Marquinhos, Neymar, Paredes. Certains joueurs, dont Neymar, ont été contrôlés positifs au Covid-19 après avoir passé quelques jours à Ibiza pour faire la fête. Pour Kylian Mbappé, c’est un coup dur. Contrôlé positif lundi 7 septembre 2020, le joueur a été "placé à l’écart" de ses coéquipiers français "avant de regagner son domicile dans la soirée", a indiqué la Fédération Française de Football dans un communiqué. Ce protocole a été mis en place pour éviter que d’autres joueurs ou membres du staff soient contaminés. Mais le risque est-il vraiment évité ?

"Un risque de cas contact indiscutable"

"Les tests étaient négatifs il y a trois jours avant d'être positifs hier pour Kylian Mbappé. Ça veut dire qu'au jour le jour, un test PCR peut être négatif, puis positif le lendemain. Même si c'est en plein air, la vie de ce groupe est permanente, il y a les vestiaires, ils mangent ensemble. Il y a un risque de cas contact indiscutable", explique le Docteur Alain Ducardonnet, interrogé sur BFM TV. Mis en quarantaine, Kylian Mbappé bénéficie d’un suivi rapproché. Pour cause, les effets secondaires du Covid-19 peuvent s’avérer graves pour les sportifs de haut niveau. "Lorsque des sportifs de haut niveau sont atteints par le virus, que ce soit le Covid ou autre chose, il y a un petit risque au niveau cardiaque, indique le cardiologue sur BFM TV. Ce virus, comme d'autre, risque de créer une réaction inflammatoire au niveau du coeur et donc de possibles troubles du rythme. C'est une raison supplémentaire pour faire un diagnostic et écarter de la compétition un sportif de haut niveau. Ils ont été testés lundi soir et sont négatifs donc a priori pour le match de ce soir (France-Croatie, ndlr), il n'y a aucun risque. Ce suivi doit être extrêmement rapproché."

Par Matilde A.