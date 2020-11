Kylian Mbappé : Pourquoi sa participation à France - Suède crée la polémique

Les Bleus affronteront la Suède ce mardi lors d'un match amical. L'occasion pour Kylian Mbappé de peut-être rechausser les crampons. En effet, le champion du monde s'est blessé il y a deux semaines à la cuisse lors du match contre Nantes. Didier Deschamps a surpris tout le monde lundi 16 novembre en conférence de presse en dévoilant que le joueur originaire de Bondy pourrait être de retour. "Kylian va bien. On a fait les choses progressivement pour l'amener à être disponible. Cela fait 15 jours qu'il n'a pas eu droit au ballon et au jeu, et il a très envie de jouer. Il aurait pu contre le Portugal mais c'était trop juste. Il voulait être présent pour ce match de demain et si tout se passe bien, il le sera."

"on n’en a rien à foutre"

Mais il semblerait que le retour de Kylian Mbappé, récemment testé positif à la covid-19 ne soit pas du goût de tous. En effet, les joueurs du PSG ont un calendrier bien chargé. Ils rencontreront Leipzig dans quelques jours et pour l'ancien gardien de but Jérôme Alonzo, Kylian Mbappé doit se préserver pour cette rencontre, le 24 novembre prochain. "Pour préparer Leipzig, jouer une heure ou un peu plus contre Monaco vendredi, ça suffit. Moi j’ai envie qu’on protège ce petit. N’oublions pas que Kylian Mbappé a fait un Final 8 sur une jambe, à moitié blessé, que depuis il a enchaîné Covid, re-blessure… donc j’ai envie qu’on lui foute un peu la paix physiquement parce que justement, j’ai très envie de le voir bon après. Ce match, France-Suède, on n’en a rien à foutre ! Donc je veux que Mbappé se préserve pour la suite et les grands rendez-vous" a-t-il déclaré sur le plateau de l'Équipe.

Un avis partagé par le journaliste Didier Roustan : "Moi, j’ai été étonné, voire choqué que Didier Deschamps sélectionne Kylian Mbappé alors qu’il est blessé. Je pense qu’il aurait été bien mieux de le laisser récupérer, qu’il soit avec les médecins de son club, que tranquillement il puisse se remettre en route".

Par J.F.