Kylian Mbappé prêt à se lancer en politique ? Sa réponse étonnante

À quelques jours d'entamer l'Euro 2021, Kylian Mbappé fait la Une du magazine hebdomadaire "L'Obs". Un long entretien au cours duquel le footballeur se confie sur ses engagements et sa fierté d'être Français. "Je suis né en France, j’ai grandi en France, la France m’a tout donné. Et j’essaie de le lui rendre, chaque fois que je joue pour l’équipe nationale. Je pense que mon amour de la France n’est plus à prouver. Jouer pour la France, c’est au-dessus de tout", affirme l'attaquant des Bleus et du Paris Saint-Germain. Engagé contre les violences policières et particulièrement actif pour lutter contre le racisme, notamment dans le monde du ballon rond, Kylian Mbappé serait-il prêt à se lancer en politique ?

"Il ne faut jamais dire non !"

Conscient "qu’il y a des problèmes dans le pays", il assume totalement cette étiquette de "role model" que la notoriété lui a permis d'hériter. Mais la star du PSG considère qu'un engagement politique serait "prématuré". "Franchement, c’est loin ! Il ne faut jamais dire non !", assure-t-il avant d'ajouter : "Je regarde les débats politiques. Quand je vous dis que je m'intéresse à tout, ça en fait partie". Si Kylian Mbappé se lançait en politique, il ne serait pas le premier footballeur à suivre cette voie. Après une brillante carrière, notamment au PSG et à l'AC Milan, George Weah a été élu président du Liberia en 2018. Pour le moment, Kylian Mbappé se concentre sur l'Euro 2021. Il a d'ailleurs fait sensation ce mercredi lors du match de préparation contre le Pays de Galles en marquant le premier but de la rencontre.

Par Matilde A.