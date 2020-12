Kylian Mbappé, Rudy Gobert… : quels sont les sportifs Français les mieux payés en 2020 ?

L'année 2020 a évidemment été particulière. Que ce soit pour les artistes ou les sportifs, de nombreux événements ont été annulés. C'est le cas notamment de Kylian Mbappé ou encore Antoine Griezmann, les footballeurs devaient participer à l'Euro 2020, mais ce dernier a été décalé à l'année prochaine.

Le foot n'a pas été le seul sport impacté. Rudy Gobert a également fait parler de lui pour avoir contracté le virus au début de la pandémie et ainsi avoir bloqué toute la NBA pendant de longues semaines.

Mais malgré la crise sanitaire du coronavirus, les sportifs ont eu des revenus malgré tout convenable. Comme chaque année, le magazine Forbes dévoile le classement des sportifs les mieux payés durant cette année 2020.

des sommes mirobolantes !

Et sans surprise, c'est Kylian Mbappé, qui vient de faire une folie capilaire, qui prend la place de ce classement. Selon le magazine économique, le jeune footballeur aurait empoché la somme de 27,6 millions d'euros, dont 13 millions uniquement en sponsoring et en partenariat.

Les deux autres personnalités à faire partie du top 100 mondial sont Paul Pogba avec 23 millions d'euros, suivi de près par Antoine Griezmann avec ses 21 millions d'euros. Un Français risque de faire une entrée fracassante dans le classement l'année prochaine, Rugy Gobert. Le joueur de NBA a signé un contrat en or de 205 millions de dollars sur cinq ans.

Malgré les sommes impressionnantes, les Français sont loin dans le classement. A titre de comparaison, le premier n'est autre que Roger Federer avec pas moins de 106 millions de dollars de revenus en 2020.

Par J.F.