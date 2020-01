Kylian Mbappé : sa prise de position forte sur le racisme dans le foot

Kylian Mbappé a accepté de prendre la parole. D’ordinaire assez discret dans les médias, le jeune footballeur a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport après un entretien à la BBC. S'il a évoqué son admiration pour Cristiano Ronaldo ou encore pour la Juventus, l'attaquant du PSG a également pris position sur la question des débordements racistes dans les stades. En plus d’apporter son soutien à Romelu Lukaku, victime à plusieurs reprises de chants et de cris racistes depuis le début de saison avec l’Inter Milan, Kylian Mbappé estime que tous les joueurs doivent quitter le terrain en cas de débordements : "Je suis d'accord si tout le monde le fait, les noirs et les blancs".

"c'est incompréhensible que nous en soyons encore là"

Pour Kylian Mbappé, tous les footballeurs doivent se soutenir : "Celui qui ne sort pas signifie qu'il accepte cette chose inacceptable. Maintenant assez avec les "si et les mais" et tous ceux qui ne font pas tout leur possible contre ceux qui insultent. Vous n'avez pas à attendre que le problème frappe à votre porte pour le résoudre". Kylian Mbappé a par ailleurs salué la demande de Romelu Lukaku afin que les joueurs prennent position contre le racisme : "Bien sûr, c'est bien, parce que c'est incompréhensible qu'en 2020 nous en soyons encore là. Cependant, il faut aussi se demander si tout a été fait en dehors des stades pour résoudre le problème du racisme dans les stades".

Par Alexia Felix